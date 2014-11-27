Спрос на аренду и покупку вторичного жилья резко упал в Петербурге

По словам Щегельского, весной уехали покупатели, платёжеспособные граждане, а после 21 сентября — арендаторы. Он подчеркивает, что масштаб релоцировавшихся не так уж и огромен, а цифры в сотни тысяч, если применять ко всей стране, не так уж и ощутим, чтобы обвалить рынок.

За полгода на вторичном рынке недвижимости Петербурга сократилось число предложений из-за снижения спроса. При этом объем рынка съемного жилья увеличился из-за отъезда арендаторов. Об этом пишет "Коммерсант Петербург" со ссылкой на президента НП "Санкт-Петербургская палата недвижимости Дмитрия Щегельского.

По словам Щегельского, весной уехали покупатели, платёжеспособные граждане, а после 21 сентября — арендаторы. Он подчеркивает, что масштаб релоцировавшихся не так уж и огромен, а цифры в сотни тысяч, если применять ко всей стране, не так уж и ощутим, чтобы обвалить рынок.

Спрос на покупку квартир на вторичном рынке, по оценке АН "BRB Недвижимость", упал на 40-45%. Количество заявок на срочную продажу увеличилось на 5%. При этом встречаются собственники, готовые снизить цену недвижимости на 30%.

Как рассказывают эксперты, увеличение заявок на продажу квартир связано в том числе с желанием петербуржцев избавиться от жилья, купленного для инвестирования. Аналитики предполагают, что в ближайшее время рынок останется в состоянии неопределённости и ожидания дальнейших новостей. Большинство продавцов и потенциальных покупателей пока поставили сделки на паузу.

Фото: Piter.tv

