Петербург вошёл в десятку российских регионов по способности населения скопить млн рублей

Так, среднестатистическому петербуржцу потребуется 7,8 лет лет для скопления миллиона, если он каждый месяц будет откладывать десятую часть своей медианной зарплаты.

Северная столица вошла в первую десятку рейтинга регионов РФ по способности населения накопить один млн рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".

Так, среднестатистическому петербуржцу потребуется 7,8 лет лет для скопления миллиона, если он каждый месяц будет откладывать десятую часть своей медианной зарплаты. Город занял десятое место в топе. Примечательно, что 3,5% петербуржцев не смогут накопить такую сумму даже после 15-ти лет стажа.

Первую тройку рейтинга сформировали Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Магаданская область. Для скопления одного миллиона рублей жителям данных регионов потребуется 5,3 года, 5,9 лет и 6,1 год соответственно. Москва оказалась на четвёртом месте с результатом в 6,4 года.

В конце списка расположились Карачаево-Черкесия, Чечня и Ингушетия. (14,6 лет, 15,1 года и 15,5 лет соответственно).

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