Спорткомплекс с крытым катком заработал в Красном Селе

Проект реализовал частный инвестор.

В Красном Селе Красносельского района Петербурга открылся спортивный комплекс с крытым катком. Его начали строить в 2019 году, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале 5 ноября.

Проект реализовал частный инвестор. Он арендовал участок у города. Площадь катка составляет 6 тыс. "квадратов". В нем можно играть в хоккей, заниматься фигурным катанием.

Отметим, что в Красносельском районе ранее не было круглогодичных ледовых объектов. В этом году новый спорткомплекс стал уже вторым после открытия в августе "Рубежа" на проспекте Ветеранов.

Ранее на Piter.TV: каток в Новой Голландии откроется для петербуржцев 11 ноября.

Фото: Телеграм / Пиотровский Online