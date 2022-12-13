Строительство спорткомплекса в Калининском районе предварительно оценили в 438,5 млн рублей

Объект появится на улице Замшина.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на завершение строительства многофункционального спорткомплекса на улице Замшина в Калиниском районе. Какстало известно Piter.TV, начассльная цена контракта с будущим иполнителем составит 438,5 млн рублей.

В ходе строителства подрядчик займётся возведением наружных ограждающих конструкций, проведёт отделочные работы, устройство инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы и благоустройство.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 2 марта.

Ранее мы сообщили о том, что на замену светофоров в Ленобласти и соседних регионах выделят 188,5 млн рублей.

Фото: Pxhere