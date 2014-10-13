Спонсора ФБК* Хоменко объявили в розыск

Александр Хоменко может находиться на территории Украины.

Спонсора "Фонда борьбы с коррупцией" Александра Хоменко объявили в розыск. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Фигурант расследования обвиняется по трем преступным эпизодам. Предположительно, в настоящее время мужчина может скрываться на территории Украины.

Возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" Александра Хоменко по признакам трех преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Следствие полагает, что Хоменко финансово поддерживал ФБК. Между юридическими лицами, которыми руководил предприниматель, а также Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом в период с 2017 по 2019 года были заключены 10 государственных контрактов. Предприятия должны были выполнить работы по капитальному ремонту техникума. Однако должностные лица Московской области были введены в заблуждение, предоставив заведомо ложные данные о стоимости проведенных работ. Около 30 млн рублей были похищены соучастниками преступления.

* - "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) в России внесен в список иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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Фото: Следственный комитет России