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Группа "Сплин" обратилась к Гарри Поттеру в "протестной" песне
Сегодня, 16:30
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smirenny

Группа "Сплин" обратилась к Гарри Поттеру в "протестной" песне

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В пенсе лирический герой обращается к Гарри Поттеру.

На своем официальном YouTube-канале группа "Сплин" выложила новую песню, которая называется "Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите". 

"Хоть на метле или там трамваем, дуй к нам сюда, мы тут ходим краем", – новая песня пропитана горечью политического протеста. Так, например, в тексте присутствуют отсылки к жестоким задержаниям: "Вчера шел король, весь крутой и гордый // И мальчик сказал: "А король-то голый!" // Мальчику тут же с ноги проломили голову // И пришили ему статью".

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Фото: pixabay

Теги: петербург, сплин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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