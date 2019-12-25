Группа "Сплин" обратилась к Гарри Поттеру в "протестной" песне

В пенсе лирический герой обращается к Гарри Поттеру.

На своем официальном YouTube-канале группа "Сплин" выложила новую песню, которая называется "Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите".

"Хоть на метле или там трамваем, дуй к нам сюда, мы тут ходим краем", – новая песня пропитана горечью политического протеста. Так, например, в тексте присутствуют отсылки к жестоким задержаниям: "Вчера шел король, весь крутой и гордый // И мальчик сказал: "А король-то голый!" // Мальчику тут же с ноги проломили голову // И пришили ему статью".

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