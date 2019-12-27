Граффити с Сергеем Бодровым могут закрасить

Интернет-пользователь опубликовал недовольный комментарий по поводу рисунка.

Граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего снова оказалось под угрозой. Об этом сообщил "Мегаполис".

На портале "Наш Санкт-Петербург" интернет-пользователь опубликовал недовольный комментарий по поводу рисунка.

В сообщении мужчина призвал власти города обратить внимание на "несанкционированные надписи/объявления на сооружениях", а также потребовал "привести фасад в проектное состояние в соответствии с колерным бланком".

Петербуржцы обеспокоены этим известием. Коммунальщики уже не раз закрашивали граффити уличных художников.

Напомним, что изображение "Брата" на фасаде трансформаторной будки около Александро-Невской лавры с момента появления пользуется большой популярностью среди поклонников творчества актёра.

Ранее мы сообщили, что стрит-арт с героями "Крутого пике" на Литейном закрасили.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте