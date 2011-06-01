Спикер петербургского парламента предположил, где может разместиться новый зоопарк

Одним из наиболее вероятных вариантов является Юнтолово.

В рамках брифинга Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский ответил на вопрос о потенциальном месте для нового зоопарка. Он полагает, что наиболее вероятным вариантом был и остается Юнтолово. Этой информацией он поделился в своем Telegram-канале.

На брифинге журналисты спросили меня, о какой конкретно территории может идти речь. Отвечаю: этот вопрос уже поднимался раньше, и тогда речь шла о Юнтолово. На мой взгляд, место удобное и заслуживает рассмотрения. Но, так или иначе, уверен, что Правительство города определит достойный вариант, и новым жилищем животные останутся довольны. Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Спикер дополнительно отметил, что в нынешних условиях питомцам Ленинградского зоопарка, "стиснутым в Петроградском районе", приходится нелегко. Бельский сказал, что главный петербургский зоопарк проигрывает на фоне регионов, однако с его переездом в более благоприятные условия непременно встанет вопрос об освоении пустующей территории.

В последние дни новости о новом зоопарке не перестают захлестывать СМИ. Ранее мы писали о решении губернатора ускорить процесс выбора места для нового жилья для петербургских животных.

Видео: Telegram / Спикер Бельский