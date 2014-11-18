Спикер парламента Ирана Галибаф призвал США прекратить "опасную игру"
Сегодня, 15:03
Спикер парламента Ирана Галибаф призвал США прекратить "опасную игру"

В Иране рассказали о безрассудстве Вашингтона в конфликте на Ближнем Востоке.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе совершает военные преступления на Ближнем Востоке, но ничего не добьется таким поведением. Соответствующее заявление через социальные сети сделал председатель  иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Иностранный политик из Тегерана пояснил подписчикам, что единственным способом для Вашингтона завершить вооруженный конфликт в регионе является прекращение "опасной игры". Он также призвал Белый дом уважать права народа в Исламской Республике.

Ваши безрассудные действия втягивают Соединенные Штаты в сущий ад для каждой семьи, и весь наш регион будет гореть, потому что вы упорно выполняете приказы Нетаньяху. Не питайте иллюзий: вы ничего не выиграете от военных преступлений.

Мохаммад-Багер Галибаф, спикер парламента США

Центральное командование США заявило об ударах по военным объектам в Иране.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) /  محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf

