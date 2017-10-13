Это слухи: спикер ЗакСа объяснил, почему Полтавченко не отправят в отставку

Вячеслав Макаров назвал Георгия Полтавченко "эффективным губернатором", которому не грозит отставка.

В СМИ и социальных сетях продолжает появляться информация о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Часть экспертов связывает последнее награждение чиновника орденом "За заслуги перед Отечеством" с его возможным "почетным" увольнением. Эти сведения опроверг глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров во время традиционного общения с прессой. Он назвал главу города "очень эффективным губернатором". А информацию о его возможной отставке спикер ЗакСа назвал "слухами".

Слухи об отставке идут постоянно, на протяжении этого года и других. Они сопровождают деятельность любого губернатора Петербурга. Я убеждён, что Полтавченко Георгий Сергеевич в нынешних социально-экономических условиях очень эффективно работает. Я уверен, что ещё долгие годы он будет работать на благо Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. спикер ЗакСа

Ранее о возможном решении президента сменить губернатора в Петербурге сообщали телеканалы "Царь Град" и "Дождь".

Фото: Piter.TV