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Это слухи: спикер ЗакСа объяснил, почему Полтавченко не отправят в отставку
Вчера, 16:38
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Butenko
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Это слухи: спикер ЗакСа объяснил, почему Полтавченко не отправят в отставку

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Вячеслав Макаров назвал Георгия Полтавченко "эффективным губернатором", которому не грозит отставка.

В СМИ и социальных сетях продолжает появляться информация о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Часть экспертов связывает последнее награждение чиновника орденом "За заслуги перед Отечеством" с его возможным "почетным" увольнением. Эти сведения опроверг глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров во время традиционного общения  с прессой. Он назвал главу города "очень эффективным губернатором". А информацию о его возможной отставке спикер ЗакСа назвал "слухами". 

Слухи об отставке идут постоянно, на протяжении этого года и других. Они сопровождают деятельность любого губернатора Петербурга. Я убеждён, что Полтавченко Георгий Сергеевич в нынешних социально-экономических условиях очень эффективно работает. Я уверен, что ещё долгие годы он будет работать на благо Санкт-Петербурга

Вячеслав Макаров. спикер ЗакСа

Ранее о возможном решении президента сменить губернатора в Петербурге сообщали телеканалы "Царь Град" и "Дождь". 
 

 

Фото: Piter.TV

Теги: вячеслав макаров , георгий полтавченко , закс , новости спб
Категории: Новости СПб

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