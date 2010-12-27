Спикер ЗакСа поздравил "заблуждающегося" депутата Вишневского с днем рождения

Председатель городского парламента Петербурга поздравил с днем рождения депутата Бориса Вишневского. Во время речи спикер назвал народного избранника "искренне заблуждающимся".

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравил с днем рождения депутата городского парламента от партии "Яблоко" Бориса Вишневского. Во время поздравления председатель ЗакСа напомнил об отзывчивости депутата. Макаров привел в пример случай, когда "Максим Резник оказался в каталажке". Вишневский помогал коллеге, когда того задержали через два месяца после несанкционированной акции на Марсовом поле 12 июня.

Макаров также сказал, что если он (Вишневский) заблуждается, то делает это искренне. При этом он отметил, что политическое поле без депутата было бы другим.

Борис Вишневский с 2016 года руководит фракцией "Яблока" в Законодательном собрании. Депутат часто выступает в оппозиции к основным силам парламента. В частности, он участвовал в защите Исаакиевского собора от передачи его РПЦ.