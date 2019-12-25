Спикер ЗакСа Ленобласти получил положительный тест на COVID-19

О предварительном тестировании Сергей Бебенин рассказал РИА "Новости".

Утром 4 мая стало известно, что тест на коронавирус COVID-19 у спикера Законодательного собрания Ленинградской области оказался положительным. Выяснилось, что тест на COVID-19 был сдан 27 апреля, в понедельник Бебенин сдал его повторно.

В настоящее время спикер областного ЗакСа находится на самоизоляции, самочувствие Сергея Бебенина хорошее, повышения температуры замечено не было.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленинградской области зафиксировано 59 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в регионе выросло до 1096.

Фото: lenoblzaks.ru