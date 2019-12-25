Ещё 59 человек заразились COVID-19 в Ленобласти

Количество заболевших в регионе выросло до 1096.

По данным на утро 4 мая, в Ленинградской области зафиксировано 59 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в регионе выросло до 1096. В Петербурге также выявлено 317 новых случаев.

В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что за последние сутки в 47 регионе было зафиксировано 32 случая выписки пациентов с коронавирусом.

Всего число выявленных заразившихся в регионе составило 1096 человек, выздоровело – 220, погибло – трое.

Отметим, что на 4 мая за минувшие сутки в России выявлен 10 581 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах. Без клинических проявлений болезни выявлено 5352 случая.

Фото: Pixabay, стопкоронавирус.рф