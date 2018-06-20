Представления пройдут на сценах театров Вашингтона и Нью-Йорка.

В США покажут спектакль о блокаде Ленинграда. Представления пройдут на сценах театров Вашингтона и Нью-Йорка. Событие состоится в рамках проекта "Первый день мира" и будет посвящено 75-летней годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по внешним связям Петербурга.

2 и 3 апреля публике покажут спектакль по рассказу Виктора Конецкого "Дверь". По сюжету школьница Тамара Яременко оказывается в городе на Неве перед самой блокадой. Американские зрители смогут увидеть все ужасы того времени, которые пришлось пережить жителям осажденного Ленинграда. Это обстрелы, голод, бомбежки и т.п.

Премьерный показ спектакля "Дверь" состоится в Российском культурном центре в Вашингтоне 2 апреля. Днем позже, 3 апреля, постановку покажут в нью-йоркском центре "Калейдоскоп". Вход будет свободным.

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