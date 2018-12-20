Спектакль "Такими мы счастливыми бывали..."

Возрастное ограничение: 12+.

В спектакле-концерте "Такими мы счастливыми бывали..." артисты расскажут о жизни ленинградцев в тяжелые годы блокады и том, что их поддерживало. Осажденный город продолжал жить — в театрах шли спектакли, с концертных сцен звучала симфоническая музыка, работало радио, проходили выставки ленинградских художников. Значение культуры и искусства в то время сложно переоценить. В городе, где запасы еды стремительно истощались, и в любой момент мог начаться артобстрел, искусство стало поддержкой и источником жизни.

Когда: 26 января в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru