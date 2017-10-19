Опера "Золото Рейна"

Возрастное ограничение: 12+.

Захватывающее действо оперы "Золото Рейна" основано на скандинавских мифах. Автор произведения - Рихард Вагнер - когда-то завоевал себе невероятную популярность. Тетралогия "Кольцо нибелунга" вошла в золотой фонд мировой симфонической музыки. Состоит из четырех картин. Исполняется на немецком языке (сопровождается синхронными титрами на русском языке).

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Мариинский театр, улица Писарева, дом 20 (вход с улицы Декабристов, дом 37)

Фото: mariinsky.ru