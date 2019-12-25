Молодёжный театр на Фонтанке.

Молодёжный театр на Фонтанке покажет спектакль "Жозефина и Наполеон". По пьесе "Адъютантша его императорского величества, или Корсиканка".

Комедия повествует о днях тихой изоляции некогда блистательного военачальника, властителя умов и сердец, императора Наполеона на острове Святой Елены. Наполеон и несколько его придворных генералов влачат жалкое существование в бедной хибаре и тоскуют о днях былой славы и величия.

Премьера – 21 ноября 2015 года

Печальная комедия, в 2-х актах

Фото:Молодёжный театр на Фонтанке.