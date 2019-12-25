Спектакль "Завещание целомудренного бабника"

Возрастное ограничение: 16+.

Дон Жуан – фигура легендарная, скандальная. Этот образ много веков будоражит умы и вызывает желание творить у писателей, художников и музыкантов. Гордый испанский аристократ, похититель женских сердец, распутник и ловелас предстанет в спектакле театра "Комедианты" в неожиданном виде. Умирающий Дон Жуан призывает монаха для последней исповеди и раскрывает тайну величайшего любовника в мире.

Длительность: 2 часа 15 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com