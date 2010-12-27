Спектакль "Завещание целомудренного бабника"

Возрастное ограничение: 16+.

Легендарная и в то же время скандальная личность Дон Жуана много веков будоражила умы и вызывала желание творить у величайших писателей, художников и музыкантов. Гордый испанский аристократ, похититель женских сердец, распутник и ловелас, едва не заключивший сделку с самим дьяволом, предстанет на сцене театра "Комедианты" совершенно в неожиданном образе. Умирающий Дон Жуан призывает монаха для последней исповеди и раскрывает тайну – тайну величайшего любовника в мире.

Дон Жуан – заслуженный артист России Семен Сытник, Лепорелло – заслуженный артист России Геннадий Спириденков/Анатолий Ильченко, Монах – Захар Черезов, Дона Анна – Алёна Азарова/Наталья Терехова.

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com