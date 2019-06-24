Спектакль "Задержанный" Pop-up Театра

30 июня вы можете посетить одно из самых необычных театральных представлений Петербурга, спектакль «Задержанный». Постановка лауреата Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Семена Александровского представляет собой расследование по творчеству Сергея Довлатова.

Действие спектакля разворачивается на знаменитой улице Рубинштейна в самом сердце города на Неве. Участники постановки проследуют по специальному маршруту в сопровождении советского милиционера Кузнецова в исполнении актера Валентина Кузнецова. Служитель правопорядка расскажет вам о жизни писателя.

Следственный эксперимент по жизни и творчеству Довлатова ведет актер в форме милиционера: повествование идет не через протагониста, а, наоборот, через антагониста. Это вообще очень близко моему художественному методу, когда нет главного персонажа, он возникает в голове у зрителя Семен Александровский, режиссер спектакля

Все документальные свидетельства Александра Гениса, Льва Лосева, а также Льва Лурье превратятся в доносы и показания, которые стали известны милиционеру. И жителей и гостей города появится возможность узнать о множестве интересных фактов о жизни Довлатова. Годы юности, служба в армии, начало литературной деятельности и многое другое.

Сбор зрителей у бара "Проходимец"

Стоимость билетов: 2000 руб.

Видео: Piter.TV