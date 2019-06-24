Спектакль "Задержанный" Pop-up Театра

Действие спектакля разворачивается на знаменитой улице Рубинштейна в самом сердце города на Неве. Участники постановки проследуют по специальному маршруту в сопровождении советского милиционера Кузнецова в исполнении актера Валентина Кузнецова. Служитель правопорядка расскажет вам о жизни писателя.
Следственный эксперимент по жизни и творчеству Довлатова ведет актер в форме милиционера: повествование идет не через протагониста, а, наоборот, через антагониста. Это вообще очень близко моему художественному методу, когда нет главного персонажа, он возникает в голове у зрителя
Семен Александровский, режиссер спектакля
Все документальные свидетельства Александра Гениса, Льва Лосева, а также Льва Лурье превратятся в доносы и показания, которые стали известны милиционеру. И жителей и гостей города появится возможность узнать о множестве интересных фактов о жизни Довлатова. Годы юности, служба в армии, начало литературной деятельности и многое другое.
Сбор зрителей у бара "Проходимец"
Стоимость билетов: 2000 руб.
Видео: Piter.TV
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