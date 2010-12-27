Спектакль "Забыть Герострата!"

Трагикомедия в двух частях на сцене "Театра дождей".

В четверг, 29 августа, в петербургском "Театре дождей" покажут постановку "Забыть Герострата!". Она перенесет зрителей в IV век до нашей эры.

По сюжету в греческом городе Эфесе сожгли храм Артемиды, который 120 лет строили мастера. Храм был настолько великолепен, что его внесли в число семи чудес света. Культовое сооружение простояло 100 лет и могло бы простоять тысячелетия, если бы не базарный торговец по имени Герострат.

Место: Театр дождей (наб. реки Фонтанки, 130)

Продолжительность: 3 часа, 1 антракт

Возрастное ограничение: 16+

Билеты: в кассах театра

Фото: rains.spb.ru