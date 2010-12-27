Спектакль "Забыть Герострата!"

В четверг, 29 августа, в петербургском "Театре дождей" покажут постановку "Забыть Герострата!". Она перенесет зрителей в IV век до нашей эры.
По сюжету в греческом городе Эфесе сожгли храм Артемиды, который 120 лет строили мастера. Храм был настолько великолепен, что его внесли в число семи чудес света. Культовое сооружение простояло 100 лет и могло бы простоять тысячелетия, если бы не базарный торговец по имени Герострат.
Место: Театр дождей (наб. реки Фонтанки, 130)
Продолжительность: 3 часа, 1 антракт
Возрастное ограничение: 16+
Билеты: в кассах театра
Фото: rains.spb.ru
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