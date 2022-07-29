Прощание с худруком Театра Дождей Натальей Никитиной состоится 23 июля

Прощание с художественным руководителем и основателем петербургского Театра Дождей Натальей Никитиной пройдет 23 июля в 12:00 во Владимирском соборе. Об этом пишет "Петербургский дневник" 22 июля.
Гражданской панихиды не будет, так хотела сама Наталья Васильевна. Но если ваше сердце нуждается в том, чтобы возложить цветы и таким образом почтить память, – это можно будет сделать у Театра Дождей.
Карина Пляцковская, заместитель художественного руководителя по связям с общественностью в Театре Дождей
В культурном учреждении сообщили, что в афише на стене театра будет светлое, улыбающееся лицо Натальи Никитиной.
Напомним, худрук ушла из жизни 19 июля.
Фото: пресс-служба Театра Дождей
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