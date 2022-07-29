  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прощание с худруком Театра Дождей Натальей Никитиной состоится 23 июля
Вчера, 23:05
156
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прощание с худруком Театра Дождей Натальей Никитиной состоится 23 июля

0 0

Прощание пройдет во Владимирском соборе.

Прощание с художественным руководителем и основателем петербургского Театра Дождей Натальей Никитиной пройдет 23 июля в 12:00 во Владимирском соборе. Об этом пишет "Петербургский дневник" 22 июля.

Гражданской панихиды не будет, так хотела сама Наталья Васильевна. Но если ваше сердце нуждается в том, чтобы возложить цветы и таким образом почтить память, – это можно будет сделать у Театра Дождей.

Карина Пляцковская, заместитель художественного руководителя по связям с общественностью в Театре Дождей

В культурном учреждении сообщили, что в афише на стене театра будет светлое, улыбающееся лицо Натальи Никитиной.

Напомним, худрук ушла из жизни 19 июля. 

Фото: пресс-служба Театра Дождей

Теги: владимирский собор, театр дождей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Чернов Артём
Сегодня 0:24


Pаспpодaжа (Тaможeнный кoнфиcкат).Видeоpегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв и подстав, вcегo за пoлцeны.---- https://do.my/carcam

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии