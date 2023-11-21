Создательница Театра Дождей Наталья Никитина скончалась в Петербурге

Дату и время прощания объявят позже.

Утром 19 июля ушла из жизни Наталья Никитина, основатель и бессменный художественный руководитель Театра Дождей. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Последний день Наталья Васильевна вспоминала пьесу и спектакль "Три сестры": "Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе...". Пресс-служба Театра Дождей

Дату и время прощания объявят позже.

Наталья Никитина родилась в 1958 году в Ленинграде. С 1979 года она работала в театре "Суббота", в 1989-м основала Театр Дождей.

Ранее мы рассказывали о том, что умерла ведущая программы "Время" Аза Лихитченко.

Фото: пресс-служба Театра Дождей