Умерла ведущая программы "Время" Аза Лихитченко

телеведущая умерла на 87-ом году жизни.

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из ведущих новостной программы "Время" Аза Лихитченко скончалась в 86 лет. Соответствующая информация появилась днем, 6 июля в Telegram-канале Первого канала. Известно, что журналистка рассказывала зрителям о главных событиях в жизни страны, чем завоевала всенародную любовь.

Печальная новость. Не стало Азы Лихитченко. Легендарный диктор Центрального телевидения, одна из первых ведущих программы "Время" заявление СМИ

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Фото: Telegram / Первый канал. Новости

Видео: Telegram / 14News