Ушел из жизни петербургский композитор Александр Кнайфель

Он является автором более чем 100 композиций, написал музыку для 40 фильмов.

На 81-м году жизни 27 июня скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ Александр Кнайфель. Об этом сообщили в группе "Издательство "Композитор • Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Произведения музыканта звучали в Париже, Лондоне, Амстердаме, Нью-Йорке, Цюрихе, Базеле, Зальцбурге.

И в то же время, он до конца оставался истинным петербуржцем с мягкими манерами, за которыми скрывалась неутомимость и невероятная работоспособность, когда дело касалось музыки и творчества. Сообщество "Издательство "Композитор • Санкт-Петербург" во "ВКонтакте"

Александр Кнайфель родился в Ташкенте в семье музыкантов. Учился в Московской и Ленинградской консерваториях. Он является автором более чем 100 композиций, написал музыку для 40 фильмов.

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Фото: ВКонтакте / Издательство "Композитор • Санкт-Петербург"