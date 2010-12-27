Спектакль "Все мы прекрасные люди"

В основу постановки режиссера Юрия Бутусова лег текст тургеневской пьесы "Месяц в деревне". По мотивам этой пьесы также идет спектакли в Англии, Франции, Ирландии и США.

События пьесы перемещают зрителей в начало 40-х годов прошлого столетия. Эта история об имении помещика Ислаева. Жизнь всех его обитателей меняется после появления там учителя Алексея Биляева, в которого влюбляется хозяйка имения Наталья Петровна. Как оказалось, не только она воздыхает по учителю.

Главная роль в спектакле отведена Анне Ковальчук, которую в постановке назвали русской мадам Бовари.

Где: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

Сколько стоит: от 700 руб.

Фото: lensov-theatre.spb.ru