В театре им. Ленсовета будут показывать спектакли днем

Первый спектакль днем покажут уже в это воскресенье, 11 апреля.

Театр им. Ленсовета решил вернуть дневные спектакли. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

Акция рассчитана прежде всего на тех зрителей, которые живут в пригородах и не могут посетить вечерние спектакли, так как им не всегда удобно и комфортно возвращаться домой в ночное время.

11 апреля в 13:00 состоится показ премьеры этого сезона — спектакля "Бесприданница" по произведению Александра Островского. Режиссером выступил Дмитрий Луговкин.

8 мая зрителям покажут спектакль "В этом милом старом доме" режиссера Олега Левакова. Он был поставлен по пьесе Алексея Арбузова.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как в Петербурге прошел форум, посвященный инклюзивному и социальному театру.

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