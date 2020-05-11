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В театре им. Ленсовета будут показывать спектакли днем
Сегодня, 10:29
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В театре им. Ленсовета будут показывать спектакли днем

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Первый спектакль днем покажут уже в это воскресенье, 11 апреля.

Театр им. Ленсовета решил вернуть дневные спектакли. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

Акция рассчитана прежде всего на тех зрителей, которые живут в пригородах и не могут посетить вечерние спектакли, так как им не всегда удобно и комфортно возвращаться домой в ночное время. 

11 апреля в 13:00 состоится показ премьеры этого сезона — спектакля "Бесприданница" по произведению Александра Островского. Режиссером выступил Дмитрий Луговкин. 

8 мая зрителям покажут спектакль "В этом милом старом доме" режиссера Олега Левакова. Он был поставлен по пьесе Алексея Арбузова. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как в Петербурге прошел форум, посвященный инклюзивному и социальному театру.

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: театр им ленсовета
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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