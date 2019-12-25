Театр им. Ленсовета отменил майские спектакли

Постановки перенесли на сентябрь.

Театр им. Ленсовета перенёс майские спектакли на осень. Информация появилась на его официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Зрителям сообщили, что сроки купленных билетов продлятся. Касса театра возобновит работу после снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Так, на сентябрь перенесли спектакли "Макбет", "Утиная охота", "Чайка" и другие известные постановки театра.

Ранее мы сообщили, что БДТ покажет спектакль "Человек" в честь Дня Победыю

Фото: "Театр им.Ленсовета" / ВКонтакте