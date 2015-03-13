Спектакль "Суп из канарейки"

В ДК имени Ленсовета 8 августа мы увидим неотразимую регистрацию брака Татьяны Васильевой и Игоря Скляра. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Слёзы и смех окутают задумчивых зрителей. Нас рано или поздно начинают неустанно терзать мысли о том, как же поменяется наша жизнь, свяжись мы узами брака...

Прошли долгие 13 лет во взаимопонимании и поддержке, но пара только отважилась войти в стены ЗАГСа для формального подтверждения своей любви. Сияет свадебное платье, блестят в глазах слёзы и мечется влюблённая душа. Но станет ли свадьба гарантией их семейного счастья? Герои задумываются об этом за пару минут до начала регистрации и обмена кольцами…

Режиссер Роман Самгин с постановкой "Суп из канарейки" по одноименной комедии Милоша Радовича – курьезная и легкая, но трогательная история о семейном счастье и людях.

Продолжительность спектакля – 1 час 30 минут, без антракта.

Фото: ДК Ленсовета (сайт)