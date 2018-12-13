Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Все дни все ночи" поставлен по современной пьесе, написанной одним из самых востребованных шведских драматургов Маргаретой Гарпе.

Старые семейные тайны становятся предметом напряженных дискуссий. История рассказывает о семье, в которой проживает пожилая мать, две дочери, внучка, бывший муж одной из дочерей и ее нынешний любовник. В центре сюжета проблема недолюбленности, одиночества, страха смерти. Неумение слышать и прощать рождает отчаяние. Попытки вырваться из обыденности оборачиваются эгоизмом и приводят к конфликту. Каждый герой спектакля сохраняет в душе надежду, которая дает свет и веру в счастье.

Продолжительность: 1 час 50 минут

Адрес: улица Рубинштейна, 18/5, Камерная сцена

Фото: mdt-dodin.ru