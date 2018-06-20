Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Волшебник Изумрудного города" поставлен по одноименной книге Александра Волкова. Зрители вместе с главными героями пройдут по дороге из желтого кирпича, которая приведет всех в фантастический Изумрудный город.

В увлекательное путешествие отправится девочка Элли в компании своего щенка Тотошки, железного Дровосека, Страшилы и Льва. На пути их ждет захватывающие, а порой опасные приключения. Спектакль будет интересен не только детям, но и их родителям, для которых "Волшебник изумрудного города" – прекрасная возможность вновь окунуться в мир детства.

Когда: 20 апреля в 12:00 и 16:00.

Продолжительность: 1 час 45 минут.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru