На сцене театра комедии имени Акимова 5 мая в 12:00 состоится спектакль "Волшебник изумрудного города". Для зрителей старше шести лет.

Музыкальный спектакль по мотивам всеми известной детской сказки Александра Волкова — о храбрости, смелости, доброте и дружбе!

Эта история по-настоящему волшебна. Девочка Элли и ее верный друг Тотошка попадают в волшебную страну, где они встречают новых друзей.

Страшила без мозгов, трусливый лев и Железных дровосек, мечтающий любить, отправляются через заколдованные места, царства злых ведьм и добрых фей в Изумрудный город, чтобы попросить всемогущего волшебника Великого Гудвина помочь героям вернуться домой, а их друзьям исполнить самые заветные желания.

Спектакль "Волшебник изумрудного города" наполнен волшебством, приключениями и уроками мудрости. Он покажет зрителям, что истинное счастье не зависит от внешних обстоятельств, а находится в сердце каждого человека.

Фото: ВКонтакте / Театр Комедии им. Н.П. Акимова