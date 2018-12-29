Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Волшебник Изумрудного города" поставлен по одноименной книге Александра Волкова. Дорога из желтого кирпича приведет девочку Элли, ее щенка Тотошку, железного Дровосека, Страшилу и Льва в сказочный город. На пути героев будут ждать захватывающие и порою опасные приключения. Но Элли и ее друзья все преодолеют и обретут самое важное – веру в себя, в ценность добра, в силу дружбы.

Когда: 16 января в 11:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru