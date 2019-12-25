В Театре комедии имени Акимова пройдет премьера спектакля "Волшебник Изумрудного города"

В субботу и воскресенье, 30 и 31 октября, на сцене Театра комедии им. Н.П. Акимова пройдут премьерные показы музыкального спектакля "Волшебник Изумрудного города" по мотивам одноименной сказки Александра Волкова. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.
История расскажет о храбрости, смелости, доброте и дружбе, которые помогают победить коварство и зло. Режиссером постановки выступил Сергей Романюк.
В спектакле сыграют Александра Дроздова, Наталья Шостак, Богдан Псел, Андрей Конев и другие.
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Фото: Театр комедии им. Н.П. Акимова / Вконтакте
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