  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Театре комедии имени Акимова пройдет премьера спектакля "Волшебник Изумрудного города"
Сегодня, 17:00
80
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Театре комедии имени Акимова пройдет премьера спектакля "Волшебник Изумрудного города"

0 0

Примерные показы пройдут в эти выходные.

В субботу и воскресенье, 30 и 31 октября, на сцене Театра комедии им. Н.П. Акимова пройдут премьерные показы музыкального спектакля "Волшебник Изумрудного города" по мотивам одноименной сказки Александра Волкова. Об этом сообщили в  пресс-службе комитета по культуре. 

История расскажет о храбрости, смелости, доброте и дружбе, которые помогают победить коварство и зло. Режиссером постановки выступил Сергей Романюк.

В спектакле сыграют Александра Дроздова, Наталья Шостак, Богдан Псел, Андрей Конев и другие.

Ранее мы писали, что "Балтийский дом" отмечает круглые даты со дня основания и переименования.

Фото: Театр комедии им. Н.П. Акимова / Вконтакте

Теги: волшебник изумрудного города, петербург, спектакль, театр имени акимова
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии