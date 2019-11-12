ТЮЗ начал показывать спектакли онлайн

Первое онлайн-представление состоялось в воскресенье, 22 марта.

В Театре юных зрителей имени А.А. Брянцева стартовал сезон онлайн-трансляций спектаклей. Об этом сообщает пресс-служба Адмиралтейского района Петербурга.

Первое онлайн-представление состоялось в воскресенье, 22 марта. Тогда зрителям показали "Сказку о потерянном времени". Следующие спектакли пройдут 24 марта ("Волшебник Изумрудного города"), 28 марта ("Лев, колдунья и платяной шкаф") и 29 марта ("Ромео и Джульетта").

Трансляция спектаклей осуществляется в рамках проекта #безантракта. Кроме спектаклей в режиме онлайн можно посмотреть концерты, творческие встречи и послушать лекции сотрудников музея и лекторов.

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Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева