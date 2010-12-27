Спектакль "Волнение"

Возрастное ограничение: 18+.

Пьеса "Волнение" написана и поставлена драматургом и режиссером Иваном Вырыпаевым специально для народной артистки СССР Алисы Фрейндлих.

Действие происходит в Нью-Йорке, на Манхэттене, в квартире знаменитой американской писательницы польского происхождения Ульи Рихте (Алиса Фрейндлих). У нее – закрытого и не публичного человека – берет интервью польский журналист Кшиштоф Зелинский.

Продолжительность: 1 час 20 минут

Адрес: Основная сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65

Фото: bdt.spb.ru