Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Вий" поставлен по одноименной мистической повести Николая Гоголя. В центре сюжета история ученого, отнюдь не трусливого философа Хомы Брута. Он подвергается испытанию страхом и не выдерживает его. Спаивая, шантажируя, меняя обличие и запугивая Хому, черти не оставляют ему возможности прийти в себя и осознать происходящее.

Куклы, маски, тени пытаются захватить и опустошить душу героя, не оставив в ней ни одного живого чувства, кроме ужаса и подчинения.

Продолжительность: 1 час 50 минут

Адрес: Большой Театр Кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru