Театр на Васильевском.

В театре на Васильевском покажут спектакль "Вечный муж". Актеры/Исполнители: А.Захарова, Е.В.Рябова, А.Н.Ишкинина, з.р.к. РФ Н.П.Георгиева, А.В.Манцыгина И.Бессчастнов, А.Лудинов, А.Бобровский.

"Вечный муж" – это рассказ, написанный выдающимся русским писателем Ф.М. Достоевским и опубликованный в журнале "Заря" в 1870 году. К тому времени автор уже познал все прелести брачной жизни и был женат уже в третий раз.

Спектакль идет без антракта.

Фото:Театр на Васильевском