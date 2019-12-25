В театре на Васильевском покажут спектакль "Вечный муж". Актеры/Исполнители: А.Захарова, Е.В.Рябова, А.Н.Ишкинина, з.р.к. РФ Н.П.Георгиева, А.В.Манцыгина И.Бессчастнов, А.Лудинов, А.Бобровский.
"Вечный муж" – это рассказ, написанный выдающимся русским писателем Ф.М. Достоевским и опубликованный в журнале "Заря" в 1870 году. К тому времени автор уже познал все прелести брачной жизни и был женат уже в третий раз.
Спектакль идет без антракта.
Фото:Театр на Васильевском
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все