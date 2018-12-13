Спектакль "Варшавская мелодия"

Возрастная категория: 16+.

"Варшавская мелодия" — это спектакль студентов Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (курс Л. А. Додина), которые выпустились в 2007 году. В центре сюжета история любви Виктора и Гели. Он прошел через войну, и теперь студент. Она тоже студентка, польская певица. История их любви, разрушенная законом советской власти о запрете брака с иностранцами, проходит сквозь года. Зрители смогут проследить за развитием отношений влюбленных: с первого знакомства до последнего взгляда друг на друга.

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru