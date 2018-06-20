Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Вакханалия. Пастернак. Исследование первое" перенесет зрителей в осень 1958 года, когда Борису Пастернаку пришло письмо о присуждении Нобелевской премии по литературе за роман "Доктор Живаго". Это событие вызвало бурную реакцию в СССР и за рубежом. Советские писатели назвали его актом войны и идеологической диверсией.

В постановке использованы редкие документальные свидетельства той эпохи: документы, письма, записи собраний и слова очевидцев. Двенадцать актеров перевоплотятся на сцене в известных людей — от писателей и партийных функционеров до экскаваторщика Васельцова, который обессмертил себя фразой "Я Пастернака не читал, но скажу…"

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Камерная сцена

Фото: mdt-dodin.ru