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Спектакль "Утиная охота"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Утиная охота"

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Постановку покажут в театре "Мастерская" 16 мая. Начало в 19:00. Драма для зрителей старше 16 лет.

"Утиная охота" — третье обращение Григория Козлова к драматургии Александра Вампилова. Это история об одиночестве и потерянности в жизни. Герои пьесы потеряли интерес, вкус к жизни. Они разучились работать, дружить, любить, отдыхать, ругаться. Их жизни стали скучными и пустыми. 

Зилов — советский Гамлет, нерешительный герой, который совсем одинок даже в кругу друзей. Утиная охота для него — недостижимая цель, которая представляется чем-то прекрасным в никчемности бытия. Но удовольствие герою доставляет не сам процесс охоты, не результат его, а атмосфера: он мечтает увидеть предрассветный туман на реке. Камыш, лодка, волна, беззвучие, одиночество, покой — такое простое счастье. Но в день поездки начался сильный ливень, который отнял у героя последнюю попытку вернуться к жизни. Погода все испортила, охота не состоится. Круг не разомкнётся.

Уважаемые зрители, обращаем ваше внимание, что в этом спектакле артисты курят на сцене.

Фото: ВКонтакте / Театр "Мастерская"

Теги: вампилов, спектакль, театр, утиная охота
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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