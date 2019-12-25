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Спектакль "Три сестры"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Спектакль "Три сестры"

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В Малом драматическом театре.

В Малом драматическом театре покажут спектакль Три сестры" по пьесе А.П. Чехова. Постановка сопровождается титрами на английском языке. ​​​​​​

Это классическая история жизни чеховских трех сестер с их мечтаниями и надеждами, любовью и страданиями в новой постановке театра совсем не напоминает привычный чеховский спектакль. Аскетизм сценического оформления в сочетании со строгой красотой.

Спектакль идет с одним антрактом. Зрители допускаются в здание театра только при наличии защитной маски.

Фото:мдт

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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