В Малом драматическом театре.

В Малом драматическом театре покажут спектакль Три сестры" по пьесе А.П. Чехова. Постановка сопровождается титрами на английском языке. ​​​​​​

Это классическая история жизни чеховских трех сестер с их мечтаниями и надеждами, любовью и страданиями в новой постановке театра совсем не напоминает привычный чеховский спектакль. Аскетизм сценического оформления в сочетании со строгой красотой.

Спектакль идет с одним антрактом. Зрители допускаются в здание театра только при наличии защитной маски.

Фото:мдт