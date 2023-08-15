  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Tout Paye, или Все оплачено"
Сегодня, 19:00
89
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Tout Paye, или Все оплачено"

0 0

Постановку покажут в ДК "Выборгский" 18 июля. Начало запланировано на 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Обеспеченный мсье Александр решает создать иллюзию человеческого счастья и нанимает за деньги подставных родственников. Однако все пошло не по плану. Буквы контрактных отношений превращаются в привязанность, все переворачивается не только в сюжете, но и в жизни. 

Черная комедия положений Ива Жамиака, благодаря режиссуре и игре артистов Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", становится утонченной постановкой о каждом из нас.

Спектакль продлится 3 часа. 

Фото: пресс-служба Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова"

Теги: дк выборгский, комедия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии