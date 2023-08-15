Спектакль "Tout Paye, или Все оплачено"

Обеспеченный мсье Александр решает создать иллюзию человеческого счастья и нанимает за деньги подставных родственников. Однако все пошло не по плану. Буквы контрактных отношений превращаются в привязанность, все переворачивается не только в сюжете, но и в жизни.
Черная комедия положений Ива Жамиака, благодаря режиссуре и игре артистов Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", становится утонченной постановкой о каждом из нас.
Спектакль продлится 3 часа.
Фото: пресс-служба Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова"
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