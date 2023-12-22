Спектакль "Старший сын"

Двое молодых людей — студент Владимир Бусыгин и торговый агент Сильва, провожая девушек в пригород, опаздывают на последнюю электричку. В поисках тепла и ночлега молодые люди стучатся в дверь музыканта Сарафанова. Чтобы остаться здесь на ночь, герои рассказывают небылицы и даже сами начинают в них верить. Студент заявляет, что является сыном хозяина дома. Эта ложь приводит к самым неожиданным последствиям, переворачивая жизнь всех героев пьесы…
Режиссёр: Григорий Козлов
Фото: ВКонтакте / Театр "Мастерская"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все