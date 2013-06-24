2 и 3 ноября в катакомбах Петрикирхе покажут нашумевший петербургский спектакль "Сталкеры" по мотивам одноименного фильма Андрея Тарковского.

Спектакль состоится в необычном месте - катакомбах лютеранской церкви "Петрикирхе" с уникальной историей - например, в советское время здесь находился бассейн. Выходя из привычного театрального пространства, герои вместе со зрителем перемещаются в пространства зоны, съемочной площадки, разрушенной церкви и, наконец, встречи с самим собой.

Во всех сценах незримо присутствует четвертый участник спектакля - сама зона. Она как камертон отзывается на чаяния и надежды приходящих в нее и для каждого готовит свой путь искупления. Дмитрий Данилов

Сталкер, Писатель и Профессор находятся на пороге комнаты исполнения желаний, на котором их оставил сценарий братьев Стругацких. Три актёра с помощью трёх драматургов сыграют три версии несуществующей сцены «Сталкера».



Спектакль - номинант одной из главных театральных премий города - "Прорыв". В связи с особенностью пространства на каждый спектакль доступно всего 60 билетов.