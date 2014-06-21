Спектакль "Спасти рядового Гамлета"

По сюжету спектакля гастролирующая труппа актеров оказалась в провинциальном городке, чтобы сыграть "Гамлета". Однако артист, исполняющий роль Гамлета, потерялся. Тогда возникает паника, каждый придумывает, как можно спасти постановку.
По воле случая в гостинице соседом стал известный Народный артист страны. Так, мужчина пообещал отыграть Гамлета, но саму пьесу он не читал.
Зрителей ожидает многожанровый спектакль в двух действиях. Прозвучат композиции Владимира Высоцкого.
Фото: ВКонтакте / Спасти рядового "Гамлета" | Спектакль
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