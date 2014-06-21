Спектакль "Спасти рядового Гамлета"

Комедию "Спасти рядового Гамлета" покажут 25 ноября во Дворце культуры имени Ленсовета. Начнется спектакль в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

По сюжету спектакля гастролирующая труппа актеров оказалась в провинциальном городке, чтобы сыграть "Гамлета". Однако артист, исполняющий роль Гамлета, потерялся. Тогда возникает паника, каждый придумывает, как можно спасти постановку.

По воле случая в гостинице соседом стал известный Народный артист страны. Так, мужчина пообещал отыграть Гамлета, но саму пьесу он не читал.

Зрителей ожидает многожанровый спектакль в двух действиях. Прозвучат композиции Владимира Высоцкого.

Фото: ВКонтакте / Спасти рядового "Гамлета" | Спектакль