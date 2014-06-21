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Спектакль "Спасти рядового Гамлета"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Спасти рядового Гамлета"

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Комедию "Спасти рядового Гамлета" покажут 25 ноября во Дворце культуры имени Ленсовета. Начнется спектакль в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

По сюжету спектакля гастролирующая труппа актеров оказалась в провинциальном городке, чтобы сыграть "Гамлета". Однако артист, исполняющий роль Гамлета, потерялся. Тогда возникает паника, каждый придумывает, как можно спасти постановку. 

По воле случая в гостинице соседом стал известный Народный артист страны. Так, мужчина пообещал отыграть Гамлета, но саму пьесу он не читал. 

Зрителей ожидает многожанровый спектакль в двух действиях. Прозвучат композиции Владимира Высоцкого. 

Фото: ВКонтакте / Спасти рядового "Гамлета" | Спектакль 

Теги: дворец культуры имени ленсовета, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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