Спектакль "Спасти Рядового Гамлета"

По сюжету спектакля труппа артистов прибыла в маленький провинциальный город для постановки "Гамлета". Однако исполнитель главной роли не приехал. Возникает паника, каждый актер пытается найти способ спасти представление, отменять его нельзя – вся гастрольная программа висит на волоске!
Неожиданное решение приходит из соседней комнаты – совершенно случайно там оказывается знаменитый народный артист. Главный герой, не знающий сюжет пьесы, пообещал взять на себя роль Гамлета.
Фото: lensoveta.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все