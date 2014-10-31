Спектакль "Спасти Рядового Гамлета" пройдет 28 февраля в ДК имени Ленсовета. Начало в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

По сюжету спектакля труппа артистов прибыла в маленький провинциальный город для постановки "Гамлета". Однако исполнитель главной роли не приехал. Возникает паника, каждый актер пытается найти способ спасти представление, отменять его нельзя – вся гастрольная программа висит на волоске!

Неожиданное решение приходит из соседней комнаты – совершенно случайно там оказывается знаменитый народный артист. Главный герой, не знающий сюжет пьесы, пообещал взять на себя роль Гамлета.

Фото: lensoveta.ru