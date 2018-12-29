Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Сон об осени" поставлен Юрием Бутусовым по одноименной пьесе норвежского писателя Юна Фоссе. Это произведение — одно из важнейших высказываний о Человеке. В нем встречаются Он и Она, которые всю жизнь любили друг друга, но не сумели воссоединиться. Она по-прежнему одна, а у него за спиной шлейф из жены, детей и родителей. Это замкнутый круг, по которому герои вместе со зрителями будут бежать в поисках счастья и смысла жизни.

Спектакль-стихотворение завораживает ритмом и рифмами, оглушительной свободой актерского мастерства и строгой авторской мыслью, которая сжата пружиной чувств и собственным жизненным опытом.

Когда: 29 января в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru