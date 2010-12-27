Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Солнечный удар" поставлен по мотивам одноименного произведения Ивана Бунина. Случайная встреча Поручика с Прекрасной Незнакомкой перерастает из мимолетного увлечения в настоящую любовь. Эту стихийную силу нельзя подчинить, удержать, но и жить без нее герой не может. Легкое летнее приключение приводит к изменению сознания и ощущения собственной жизни и "каждой песчинки, капли воды, отблеска крыла чайки на диске солнца".

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Александринский театр, площадь Островского, 6

Фото: alexandrinsky.ru