  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Солнечный удар"
Сегодня, 19:30
306
Alena_Zinovieva

Спектакль "Солнечный удар"

0 0

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Солнечный удар" поставлен по мотивам одноименного произведения Ивана Бунина. Случайная встреча Поручика с Прекрасной Незнакомкой перерастает из мимолетного увлечения в настоящую любовь. Эту стихийную силу нельзя подчинить, удержать, но и жить без нее герой не может. Легкое летнее приключение приводит к изменению сознания и ощущения собственной жизни и "каждой песчинки, капли воды, отблеска крыла чайки на диске солнца".

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Александринский театр, площадь Островского, 6

Фото: alexandrinsky.ru

Теги: александринский театр, иван бунин, солнечный удар
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии